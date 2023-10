Sorpreso in auto con la droga: arrestato un 16enne a Battipaglia

In azione, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia che, nella notte del 21 ottobre, hanno arrestato in flagranza di reato un sedicenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'arresto

In particolare, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio, i carabinieri hanno intimato l’alt all’auto sulla quale il minore viaggiava come passeggero: alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato invano di disfarsi di un involucro in cellophane contenente 91 grammi di hashish, sottoposto a sequestro. L’indagato è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di Salerno, in attesa dell’udienza di convalida.