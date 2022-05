Spaccio a Nocera Inferiore: blitz a casa del pusher, scatta l'arresto

Blitz della Polizia a Nocera Inferiore. Gli agenti del Commissariato hanno arrestato uno spacciatore di 34 anni che era solito detenere sostanze stupefacenti e pertanto hanno effettuato una perquisizione presso il suo domicilio. Sono state scovate e sequestrate, in particolare, in un mobile del bagno, sostanza stupefacente (precisamente 35,70 grammi di cocaina, 30 grammi circa di marijuana, ed hashish), nonché altra droga per il taglio (618 grammi di mannite) e bustine in cellophane necessarie per il confezionamento.

L'arresto

Trattenuto presso le Camere di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida avvenuta questa mattina davanti al tribunale ordinario di Nocera Inferiore, il giovane è stato condotto in carcere. Sequestrate anche diverse carte di debito e di credito non intestate, sulle quali saranno effettuati ulteriori accertamenti.