Alla vista dei poliziotti, getta dalla finestra una busta con dentro cocaina: arrestato a Nocera

In azione, nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore che hanno tratto in arresto, P.G., nato nel 1995, originario di Pagani, censurato, responsabile di illecita detenzione di sostanza stupefacente, ai fini della successiva cessione.

Il controllo

Durante il controllo presso il suo domicilio, il giovane, all'arrivo dei poliziotti veniva visto buttare dalla finestra del retro una busta che, recuperata dagli altri operatori appostati ai lati dell'abitazione, è risultata contenere diverse scaglie derivate da una pietra di cocaina. E' stato sequestrato altro stupefacente, sempre cocaina, ancora in pietre, per 90 grammi complessivi, riposta in diverse buste di plastica termosaldate nascoste in vari punti dell’abitazione e di alcuni grammi di sostanza da taglio (mannite), nonché di due bilancini di precisione.

L'arresto

Sequestrati anche 9000 euro in banconote di vario taglio, ritenuti guadagno dell'attività illecita di spaccio. Dopo avere informato il magistrato di turno, nei confronti di P.G. è stata disposta la misura cautelare in regime dei domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida che si terrà nel pomeriggio di oggi.