Spacciava hashish e cocaina: scatta il divieto di dimora nel salernitano per un 24enne

Spacciava droga a persone di Ascea, ma non l'ha passata liscia un 24enne di Casal Velino che, nella sera del 6 luglio, è stato raggiunto dai Carabinieri della Stazione di

Acquavella, insieme alla Sezione Operativa del N.O.R. del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania. Eseguita, infatti, un'ordinanza applicativa della misura cautelare del "divieto

di dimora nella provincia di Salerno" emessa, su richiesta della Procura, dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania. Il giovane è indagato per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

L'attività investigativa dei Carabinieri ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 24enne che avrebbe ceduto a plurimi soggetti di Ascea vari quantitativi di hashish e cocaina.