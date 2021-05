Spaccio di droga a Battipaglia, sorpresi pusher ed acquirente: arrestato 42enne

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un altro spacciatore a Battipaglia. Si tratta di un 42enne del posto, R.G. le sue iniziali, originario della provincia di Salerno, che è stato sorpreso dai poliziotti mentre cedeva eroina a un noto assuntore locale. Controllato anche quest'ultimo, cliente del pusher.

Il blitz

I poliziotti, infatti, hanno fermato lo scambio di stupefacente, in particolare una dose di eroina, che il 42enne stava cedendo all’acquirente in cambio di una banconota da dieci euro. Entrambi sono stati bloccati, mentre stupefacente e banconote poste sotto sequestro. Gli agenti hanno effettuato anche una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dello spacciatore, rinvenendo in un armadio della camera da letto, altre due confezioni di eroina. Per questo hanno arrestato R.G. e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno collocato presso la sua abitazione in regime precautelare degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina.