Spaccio di droga a Buccino: sorpreso con coca e bilancino, un arresto

E' stato sorpreso in possesso di 10 grammi di cocaina, nonchè di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, F.M., uomo messo in manette a Buccino dai Carabinieri, con l'accusa di "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente".

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l'uomo è stato colto in flagranza a seguito di una perquisizione

personale.