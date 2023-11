Droga in auto: arrestato spacciatore 18enne a Centola

In azione, i carabinieri di Marina di Camerota e Centola Palinuro, ieri sera: proprio a Centola è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti un 18enne di Camerota. I militari, durante un servizio di controllo, nei pressi dello scalo ferroviario, lo hanno trovato in possesso, nella sua auto, di 57 grammi di hashish.

La perquisizione domiciliare

Nella sua abitazione, poi, sono stati trovati del materiale per il taglio dello stupefacente, nonchè un bilancino di precisione.