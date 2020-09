Spaccio a Serre: beccato in auto con 14 dosi di hashish, arrestato

Controlli anti-droga a Serre. E' stato arrestato ieri sera un 27enne a bordo di un’auto in sosta all’interno della zona industriale che, alla vista dei carabinieri, ha subito dimostrato nervosismo.

L'arresto

Scovate 14 dosi di hashish già pre-confezionate e pronte per essere vendute e circa 190 euro in contanti. Durante la successiva perquisizione domiciliare, nascosti all’interno di uno scrigno in legno, sono stati trovati altri 300 euro ritenuti guadagno dell’attività illecita e una pistola balestra con 7 dardi. Al termine dell’attività, il ragazzo è stato arrestato in attesa del giudizio direttissimo.