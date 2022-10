Spaccio a Salerno: arrestati due giovani, trovata anche un'arma clandestina

In azione, il personale della squadra mobile di Salerno che ha tratto in arresto, in flagranza di reato, M.V., classe 2004 e G.R. classe 2001, accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga e, solo il secondo, anche di detenzione di arma clandestina.

Il blitz

I pusher sono stati trovati in possesso di 6.72 grammi di cocaina e di 0,89 grammi di eroina, oltre che di 473 grammi di hashish, nonchè di una pistola modificata completa di due caricatori e cartucce. Dunque, G.R. è finito ai domiciliari, mentre M.V. ha l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: lo ha stabilito il Giudice, dopo la convalida dell'arresto.