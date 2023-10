Eboli, trovato in possesso di crack e cocaina: arrestato

Nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”, posta in essere da polizia, carabinieri e guardia di finanza, un uomo è stato arrestato per spaccio ad Eboli. V.M., queste le iniziali, è stato trovato in possesso di 43 involucri contenenti crack e 30 contenenti cocaina. L’uomo dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.