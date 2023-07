Trovato in possesso di cocaina e di 15 grammi di hashish. È il risultato dell'operazione effettuata dai carabinieri sulla litoranea di Eboli.

Le indagini

Come riporta il Mattino, la droga è stata sequestrata ed il pusher è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti finalizzata alla vendita. Le indagini sono ancora in corso.