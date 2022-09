Spaccio ad Eboli: scoperto market della droga, tre arresti

Tre spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri di Eboli. Come riporta Ondanews, in un’abitazione a Santa Cecilia, durante una perquisizione domiciliare effettuata dai militari, sono stati trovati 200 grammi di cocaina e hashish, confezionati e pronti allo spaccio. La droga è stata sequestrata mentre i tre pusher sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti finalizzata alla vendita.

Gli accertamenti

La droga era giunta nell’abitazione ebolitana, adibita a una sorta di market di sostanze stupefacenti. Indagano i carabinieri per far chiarezza sulla provenienza dello stupefacente.