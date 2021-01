Spaccio ad Eboli durante il coprifuoco: un arresto e tre sanzioni

E' stato arrestato dai carabinieri un 37enne beccato in possesso di stupefacenti dai carabinieri. La Sezione Operativa del Nucleo operativo e radiomobile (NORM) lo ha ammanettato nel rione Paterno di Eboli, nella nottata tra sabato e domenica durante i controlli.

L'arresto e le sanzioni

Dopo aver ceduto una dose di crack ed una di hashish a due ragazzi del posto rispettivamente di 23 e 20 anni, l'uomo è stato bloccato dai militari che hanno trovato un bilancino di precisione e 3000 euro in contanti. Il 37enne è attualmente ai domiciliari in attesa di udienza di convalida. Per tutti e 3 i coinvolti è scattata anche la sanzione amministrativa per violazione del coprifuoco anti-Covid.