Evade i domiciliari per spacciare: arrestato un giovane a San Mango

Carabinieri in azione, a San Mango Piemonte: i militari della stazione di San Cipriano Picentino hanno tratto in arresto per evasione e detenzione ai fini di spaccio stupefacenti, un ventiseienne del luogo con precedenti. Impegnati nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l’uomo camminare a piedi, proveniente molto probabilmente da Salerno, che alla vista della pattuglia avrebbe cercato di disfarsi di una sigaretta artigianale con all’interno presumibilmente della sostanza stupefacente.

Approfondendo il controllo ed effettuando una perquisizione domiciliare presso il luogo di residenza del ragazzo, i carabinieri hanno trovato circa 40 grammi di hashish, molto probabilmente custodita per lo spaccio.

L'arresto

L’uomo è stato messo in manette per detenzione ai fini di spaccio ed evasione dalla detenzione domiciliare e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.