Droga a Salerno: arrestato uno spacciatore di Fratte, il blitz

E' finito agli arresti domiciliari per spaccio, un 43enne di Salerno, residente di Fratte: gli sono stati sequestrati oltre 30 grammi di stupefacenti. I carabinieri della Compagnia di Salerno hanno beccato C. G. con indosso la sostanza.

Il sequestro

Presso la sua abitazione, poi, è scattato il sequestro di 16 grammi di cocaina e 14 di hashish, oltre a 3 bilancini e materiale per il confezionamento della droga. C. G. è stato pertanto messo in manette e condotto ai domiciliari.