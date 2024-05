Salerno, trovato in possesso di hashish: arrestato

A Salerno la Polizia di Stato ha arrestato un uomo, J.B. le iniziali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, L'uomo è stato trovato in possesso di una tavoletta di hashish del peso di circa 67 grammi, nascosta negli slip, e di una somma di 760 euro in banconote di vario taglio.

L'intervento

La perquisizione domiciliare ha rivelato ulteriori prove: un'altra tavoletta di hashish del peso di circa 102 grammi, 1.500 euro in contanti, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Questi elementi hanno consolidato l'accusa di spaccio di droga, portando all'arresto immediato dell'uomo. L'operazione è stata parte di una più ampia attività di controllo sul territorio, volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.