Nasconde la droga in bocca, tentando di ingoiarla: arrestato 28enne a Salerno

In azione, il 24 aprile, le Volanti della Questura di Salerno: è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, un 28enne, per spaccio di cocaina. Il giovane, durante il controllo, ha tentato di ingoiare la sostanza stupefacente.

L'arresto

E' stato trovato in possesso di oltre venti dosi di sostanza stupefacente e di 350 euro: il 28enne è finito agli arresti domiciliari, in attesa del processo.