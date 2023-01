A spasso in auto, con la droga nel giubbino: arrestato un giovane spacciatore sulla Lungoirno

E' stato arrestato un giovane spacciatore nel centro di Salerno. Nella serata di sabato, nella zona della Lungoirno, gli agenti della Polizia di Stato della Questura, infatti, hanno notato, per la sua guida scorretta, un’auto con due giovani a bordo che, quindi, sono stati fermati e controllati.

Uno dei due M.A., ventenne di Mercato di San Severino, è stato trovato in possesso di droga, nascosta nel giubbino, in particolare di quattro dosi di hashish pronte alla vendita e complete di indicazione del prezzo, oltre a varie banconote.

L'arresto

Nella sua abitazione, inoltre, nascosta all’interno della camera da letto, gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato un panetto di hashish per un peso di circa 56 grammi e un bilancino elettronico. Gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto il giovane e lo hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha fissato l’udienza di convalida per direttissima questa mattina.