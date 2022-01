Salerno al setaccio: arrestato baby-spacciatore a Pastena, possedeva anche una pistola

I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, il 4 gennaio, hanno arrestato per detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di droga, un sedicenne. Il ragazzino era a bordo di uno scooter a Pastena, insieme ad un altro minore, quando è stato fermato dai militari per un controllo: è stato trovato in possesso di hashish e di una chiave di un locale-cantina sito a poca distanza dalla verifica.

Il blitz

Così, i carabinieri hanno perquisito il locale in questione, trovando e sequestrando una pistola calibro 6.35 funzionante con matricola abrasa e dotata di un caricatore con 5 proiettili, 35 grammi di marjiuana e altri 175 grammi di hashish, oltre al materiale per confezionare le dosi dello stupefacente.

L'arresto

Il minore è stato arrestato e condotto in un centro di prima accoglienza di Salerno, mentre sull'amico sono in corso accertamenti, per verificare eventuali coinvolgimenti nello spaccio.