Spaccio a Nocera, sorpreso con hashish e coca: arrestato

E' stato arrestato dalla Polizia, ieri pomeriggio, a Nocera Inferiore, F.E., classe '54, colto in flagranza di illecita detenzione di droga pronta per essere spacciata. L'uomo, con precedenti, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare ed è stato sorpreso con 80 grammi di hashish, oltre mezzo grammo di coca, un bilancino di precisione ed altro materiale per confezionare le singole dosi.

L'arresto

Il pusher, dunque, è stato messo in manette ed è finito ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida e della fissazione del rito per direttissima.