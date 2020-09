Spacciava "crack" vicino al Parco Mercatello: arrestato 43enne

Nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Mobile - Sezione Criminalità Diffusa, nella giornata di ieri, hanno effettuato diversi controlli nella zona orientale di Salerno, nelle strade limitrofe al “Parco del Mercatello”, dove era stata segnalata una costante attività di spaccio di varie sostanze stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il blitz

Durante gli appostamenti, i poliziotti hanno colto in flagranza di reato un 43enne salernitano, D.S.M. le sue iniziali, già noto alle Forze dell’Ordine, mentre cedeva una dose di droga ad un assuntore in prossimità del parco giochi di Mercatello. Subito dopo, nel corso della perquisizione personale e domiciliare, sono stati sequestrati 2,229 di “crack”. L’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per D.S.M., in attesa della convalida da parte del Gip del Tribunale di Salerno.