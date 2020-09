Sorpreso a cedere droga ad un "cliente": arrestato pusher a Salerno

Uno spacciatore è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato mentre cedeva dello stupefacente ad un assuntore. Le manette sono scattate durante diversi servizi di prevenzione e osservazione nel quartiere “Pastena” di Salerno.

Il blitz

Nel pomeriggio i poliziotti, individuato il luogo, hanno colto nella flagranza del reato di cessione di sostanza stupefacente, O.G., classe 1972, salernitano, persona già nota perché già arrestata dagli Agenti della Polizia di Stato nel mese di giugno per lo stesso reato. Nell’occasione è stata sequestrata la dose ceduta al cliente, un involucro contenente eroina per 0,270 grammi. L’acquirente è stato segnalato al Prefetto, in quanto assuntore di stupefacenti. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto gli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto da parte del Gip del Tribunale di Salerno.