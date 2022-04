Spaccio vicino alla chiesa di Praiano: arrestato giovane della Costiera

Carabinieri di Positano in azione, domenica pomeriggio, a Praiano: è stato messo in manette per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, un giovane della Costiera. Notando degli assembramenti sospetti nei pressi della chiesa di Costantinopoli, i militari hanno fermato per un controllo il ragazzo in possesso di una piccola quantità di droga.

L'arresto

Estendendo la perquisizione all'abitazione del giovane, i carabinieri hanno trovato in un cassetto ed all'interno di alcuni vasetti, 60 grammi circa di marijuana, oltre alla somma di 550 euro, guadagno dello spaccio. Il pusher è stato arrestato.