Spaccio e riciclaggio: in 10 nei guai, gli avvisi del Questore

Dieci avvisi orali disposti dal Questore, nei confronti dei destinatari delle misure cautelari. Le misure di prevenzione sono state adottate al termine delle indagini condotte dall’Arma dei Carabinieri. Nell’ambito dell’azione di contrasto alla criminalità in genere e ai reati inerenti gli stupefacenti, il Questore ha irrogato, dunque, i provvedimenti per 10 responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio.

I provvedimenti

I provvedimenti sono stati messi in seguito dall’esecuzione di Ordinanza applicativa di misure cautelari, disposta dal Gip del Tribunale di Salerno: era emersa l’esistenza di un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, operativa sia in ambito nazionale che internazionale. I guadagni derivanti dai traffici illeciti, riciclati attraverso il deposito su conti correnti di persone compiacenti, venivano successivamente reinvestiti, dai componenti dell’associazione, in attività commerciali. Ora gli indagati sono finiti nei guai.