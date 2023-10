Sorpreso con 30 grammi di coca e 3500 euro in contanti: un arresto a Sala Consilina

Carabinieri in azione, a Sala Consilina: è stato arrestato un 35enne di Padula, controllato in località Trinità. Il giovane era in possesso di 30 grammi di cocaina e di 3500 euro in contanti. Inoltre, dalla perquisizione, sono stati trovati materiale per il taglio e confezionamento della droga e un bilancino di precisione.

L'arresto

Il 35enne, dunque, è stato arrestato.