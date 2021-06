Sullo scooter con droga e munizioni: denunciato un 17enne in Costiera

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato, ben nascoste in una mascherina chirurgica, 3 dosi di hashish e, all’interno del sottosella, hanno trovato un bilancino di precisione, numerose bustine in cellophane per confezionare le dosi ed alcuni proiettili a pallini e a salve

Carabinieri di Amalfi in azione: a Tramonti è stato sorpreso un minorenne in possesso di hashish pronta per essere spacciata. Il giovane era in sella al suo scooter diretto a Maiori, con a bordo un amico.

I controlli

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato, ben nascoste in una mascherina chirurgica, 3 dosi di hashish e, all’interno del sottosella, hanno trovato un bilancino di precisione, numerose bustine in cellophane per confezionare le dosi ed alcuni proiettili a pallini e a salve. Il 17enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione abusiva di munizioni. In corso nuovi accertamenti.