Sorpreso con droga, materiale per lo spaccio e 5mila euro: un arresto a Capaccio

E' stato arrestato a Capaccio Paestum, un 34enne marocchino con precedenti: i carabinieri lo hanno sorpreso in possesso di dosi di hashish e cocaina. Nell'ambito della perquisizione domiciliare, in località Gromola, a seguire, i militari di Agropoli, con i colleghi di Capaccio Scalo, hanno scovato 700 grammi di droga, bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento e circa 5mila euro in contanti.

L'arresto e gli accertamenti

Il pusher è stato messo in manette ed è stato condotto nel carcere di Salerno, a Fuorni. Il notevole quantitativo trovato, in ogni caso, fa sospettare che il cittadino marocchino potesse fungere da riferimento locale per il rifornimento dello stupefacente per altri piccoli spacciatori: la droga è stata sequestrata ed inviata ai laboratori del Lass per le analisi del caso.