Spaccio a Capaccio Paestum: A.C. è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato perchè sorpreso in possesso di 62 involucri di cocaina per un peso di 20 grammi e 8mila euro.

L'arresto

Gli agenti, dunque, lo hanno messo in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il monitoraggio continua.