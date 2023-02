Spaccia droga mentre è ai domiciliari: arrestato a Salerno, denunciata la madre

Custodiva a casa sua circa 1,2 kg di hashish suddivisi in 8 panetti, oltre a due bilancini di precisione ed un telefono cellulare usato per spacciare. Ma non l'ha passata liscia M.P., arrestato in flagranza, ieri, 9 febbraio, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno. L'uomo era già sottoposto ai domiciliari.

La denuncia

Denunciata anche la madre di M.P., per concorso nello stesso reato: la donna nascondeva sotto al maglione un barattolo con altri 200 grammi di hashis, oltre a 1.500 euro in contanti.