Sorpreso a spacciare crack: arrestato in flagranza a Salerno

Carabinieri di Salerno in azione: è stato tratto in arresto in flagranza, per cessione e detenzione di droga, C.R. già sottoposto ai domiciliari per lo stesso reato.

L'uomo è stato beccato mentre cedeva del crack ad un'altra persona. I militari, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno trovato materiale per il confezionamento della sostanza, 4 dosi di metadone e 800 euro in banconote da venti.