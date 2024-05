Spaccio di droga: arrestato un 40enne originario del salernitano

In azione, nei giorni scorsi, i carabinieri d di Potenza che hanno arrestato un 40enne di Savoia di Lucania, originario del Vallo di Diano. Destando sospetto, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare: era in possesso di circa 70 grammi di hashish e uno di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il 40enne, dunque, è finito ai domiciliari.