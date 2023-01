Spaccio di cocaina nel Vallo di Diano: arrestato un 52enne

In azione i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno arrestato un 52enne di Sassano perché trovato in possesso di 23 grammi di cocaina, materiale vario per il taglio dello stupefacente, un bilancino di precisione e 750 euro in contanti, guadagnati attraverso lo spaccio.

La scoperta

Una parte dello stupefacente è stato trovato presso l’abitazione dell'uomo, un’altra parte si trovava già suddivisa in dosi all’interno della carrozzeria

della sua auto. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Norm – Aliquota Operativa – di Sala Consilina, nell’ambito di una mirata attività finalizzata al contrasto dello spaccio nel Vallo di Diano. L'uomo è finito agli arresti domiciliari e resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Lagonegro (PZ).