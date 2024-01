Smantellata centrale dello spaccio: due arresti anche a Salerno

In un'operazione di vasta portata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Catanzaro, con il supporto della Procura di Castrovillari sotto la guida di Alessandro D'Alessio, la Polizia ha scoperto una significativa centrale di droga in un capannone industriale nell'area Pip di Castrovillari. Cinque individui di nazionalità cinese sono stati fermati - tre a Castrovillari e due a Salerno.

L'operazione

Questa scoperta segue un'azione iniziata a luglio, quando le forze dell'ordine avevano sequestrato 250 chili di marijuana in un capannone a Santa Sofia d'Epiro. Inoltre, sono stati effettuati arresti correlati in Olanda, dove la droga veniva distribuita. Nel capannone di Castrovillari, la polizia ha sequestrato 580 chili di sostanze stupefacenti, pronte per la distribuzione sia sul mercato locale che internazionale. È emerso anche il coinvolgimento di un appartamento nella stessa città, utilizzato per la preparazione e la distribuzione delle droghe. In questo luogo, sono stati trovati sia droghe pronte per la vendita sia una notevole somma di denaro. Questa operazione rappresenta un significativo colpo al narcotraffico regionale e internazionale.