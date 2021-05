In auto con droga negli slip: arrestato uno spacciatore di Scafati

Il giovane è stato controllato ed ammanettato dai carabinieri di Eboli: ecco come lo hanno incastrato

E' stato arrestato per droga, dai carabinieri di Eboli, un giovane scafatese del '98, con precedenti. I militari lo hanno messo in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sorprendendolo con drofa, durante un posto di blocco lungo la SP 30.

L'arresto

Alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato di invertire la marcia, ma è stato subito bloccato: all’interno di un involucro nascosto negli slip, sono spuntati circa 94 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di scovare altri 5 grammi di marijuana e 730 euro in contanti ritenuti guadagno dell’attività illecita. Il pusher è finito ai domiciliari.