Controlli straordinari per la festa della Salernitana: sorpresi a spacciare eroina, arrestati padre e figlio

Sono stati arrestati due pusher, il 1 giugno, in occasione della festa per la salvezza della Salernitana in piazza della concordia. La Polizia di Stato, nell'ambito dei servizi di controllo per la serata, ha messo le manette ai polsi di A.A. classe '70 e di suo figlio A.A. classe '95, colti nella fragranza di detenzione e cessioni di sostanza stupefacente.

Il blitz

I due sono stati individuati dagli agenti mentre vendevano dosi di eroina ad alcuni assuntori. Successivamente all'esito della perquisizione domiciliare, sono stati trovati 25 dosi di eroina, tre pezzi di hashish, flaconi contenenti metadone, la somma di euro 5540 ritenuta dalla polizia giudiziaria possibile provento dell’attività di spaccio e un bilancino di precisione elettronico.