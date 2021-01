Vendevano droga vicino al Forum dei Giovani: due arresti a Montecorvino Rovella

Due pregiudicati di 39 e 60 anni, G.D.A e M.M, sono stati arrestati a Montecorvino Rovella con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Nella serata di ieri, i carabinieri li hanno sorpresi dinanzi alla sede del “Forum del Giovani” mentre vendevano eroina e hashish. I due si rifornivano di micro dosi delle sostanze stupefacenti presso la piazza di spaccio di Napoli per poi rivenderle nel comune dei Picentini. Di conseguenza per i due, oltre all’accusa di spaccio, pende l’aggravante dell’articolo 80 previsto dal DPR 309/90 ovvero quando lo spaccio avviene in prossimità di centri di aggregazione giovanile. Per questo, al termine delle formalità di rito, sono stati rinchiusi nel carcere di Salerno.