Gli agenti della polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto in località Laura nel comune di Capaccio Paestum. L’uomo è stato trovato in possesso di hashish, per un peso complessivo di 40 grammi, di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento.