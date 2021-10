Nascondeva hashish nel vano motore dell'auto: arrestato 32enne a Colliano

Un 32enne domiciliato nel comune di Colliano è stato arrestato nelle ultime ore dalla Polizia di Stato. Gli agenti, infatti, hanno scoperto che l’uomo aveva instaurato una proficua attività di spaccio di hashish, soddisfacendo le richieste di innumerevoli assuntori locali. E così hanno eseguito un mirato servizio di osservazione nei pressi dello svincolo autostradale di Sicignano Degli Alburni, visto che C.D., questa mattina era stato notato imboccare quel tratto a bordo della propria autovettura. Trascorsa circa un’oretta, il giovane è ritornato ed è stato immediatamente fermato all’uscita dell’autostrada.

I controlli

Il 32enne è apparso subito agitato e ansioso, atteggiamenti che hanno confermato i sospetti dei poliziotti, i quali hanno approfondito il controllo con una perquisizione. Nei pantaloni è stata ritrovata cocaina, del peso di circa un grammo, mentre all’interno del vano motore, esattamente nell’alloggio della batteria, gli investigatori hanno accertato la presenza di un panetto di hashish di circa 100 grammi.Anche la perquisizione effettuata successivamente nell’abitazione del 32enne ha consentito di rinvenire altro hashish e dosi di marijuana, oltre al materiale utilizzato dal pusher per il confezionamento dello stupefacente da mettere in vendita.Gli agenti del Commissariato di Battipaglia hanno quindi arrestato lo spacciatore, già con precedenti per stupefacenti, e l’hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha ordinato la collocazione agli arresti domiciliari presso il domicilio, in attesa della convalida del provvedimento di Polizia Giudiziaria.