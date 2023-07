Spaccio di hashish e marijuana: 24enne arrestato sul lungomare di Salerno

Un 24enne, F.A. le iniziali, è stato arrestato dalla polizia di Salerno per detenzione ai fini di spaccio di sosanza stupefacente. Il ragazzo è stato colto in flagranza di reato, in quanto trovato in possesso di 109 involucri di hashish e marijuana per un peso complessivo di circa 350 grammi.

L'arresto

Il 24enne, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato individuato e fermato dagli operatori sul tratto del lungomare di Salerno poiché riconosciuto nella stessa persona che lo scorso 22 giugno era stato controllato dagli agenti e si era dato alla fuga dopo essere stato trovato in possesso di 58 involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish.