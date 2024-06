Spaccio a Nocera: pusher sorpreso a cedere la dose di droga, un arresto e una denuncia

Carabinieri in azione, l'8 Giugno, a Nocera Superiore: i militari della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato, in flagranza di reato, un 38enne del luogo e denunciato in stato di libertà un 29enne del posto, per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

L'arresto

Il 38enne è stato beccato nell'atto di cedere 19 dosi di cocaina al 29enne. Dalla successiva perquisizione, i militari hanno scovato altre 6 dosi di cocaina e la somma in contanti di 215 euro, presunto guadagno dello spaccio. Il pusher è finito ai domiciliari.