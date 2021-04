Hashish, coca ed oltre 16mila euro in contanti in cantina: arrestato spacciatore a Nocera Inferiore

Operazione anti-droga a Nocera Inferiore, ieri, ad opera del personale del Commissariato di Polizia che ha stroncato una fiorente attività di spaccio, nel centro. Gli agenti, allertati da una notizia confidenziale, hanno messo in atto una riservata attività di appostamento e pedinamento culminata con l’arresto, in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di N.M., nocerino 33enne pluripregiudicato per reati specifici.

Il blitz

L'uomo, a seguito di una perquisizione personale e locale, è stato trovato in possesso di 8 panetti di hashish del peso complessivo di 800 grammi, di 4 involucri contenenti cocaina, del peso complessivo di 28.9 grammi, di 1 bilancino di precisione, di 1 block-notes contenente appunti riconducibili all’attività delittuosa, nonché della somma di 16.150 euro in banconote di vario taglio, il tutto sottoposto a sequestro e a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La scoperta

La sostanza stupefacente è stata trovata, in parte nascosta indosso all’arrestato ed in parte custodita all’interno di un frigo portatile, in una cantina di pertinenza dell’abitazione dell’arrestato. All’interno dei locali perquisiti, sono stati trovati numerosi involucri di dimensioni medio grandi, presumibilmente usati per trasportare ragguardevoli quantitativi di stupefacente. Sono in corso approfondimenti info-investigativi per individuare eventuali complici: l'uomo è stato condotto presso il carcere di Bellizzi Irpino.