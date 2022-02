Litoranea di Eboli al setaccio: arrestati due spacciatori, nei guai 15 prostitute

Controlli serrati, negli ultimi giorni, sulla litoranea di Eboli: i carabinieri hanno monitorato numerosi veicoli e persone in transito. In particolare, sono state identificati circa 430 persone e 331 mezzi, 45 delle quali di interesse operativo per precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I provvedimenti

In tutto, 30 le sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada e numerose sono state anche le perquisizioni domiciliari con unità cinofile e l'arresto di due fratelli marocchini rispettivamente di 33 e 21 anni, trovati in possesso di circa 80 grammi di marijuana nascosti in un cuscino. Tre, a seguire, le persone segnalate alla prefettura quali assuntori di droga e 15, infine, le sanzioni amministrative ad alcune prostitute in strada.