Falchi in azione, questa sera, sul lungomare Trieste di Salerno. La Polizia, insieme alla Guardia di Finanza, infatti, ha messo in manette uno spacciatore.

L'arresto

L’uomo, sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente come riporta Salernonotizie, era stato individuato in precedenza e poi bloccato in serata. Il monitoraggio continua.