Spaccio in un casolare: arrestato 42enne di Tramonti

Carabinieri di Amalfi in azione: è stato arrestato un uomo di 42 anni di Tramonti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le manette sono scattate a seguito di alcuni servizi di osservazione effettuati dai militari che avevano notato un andirivieni sospetto presso un vecchio casolare, in località Conca, nella frazione di Pietre.

L'arresto

Dopo alcuni accertamenti, i carabinieri hanno trovato due buste di cellophane contenenti circa 20 steli essiccati di cannabis indica, dalle cui influorescenze sono stati ricavati circa 80 grammi di marijuana. Il responsabile che non ha saputo giustificare la presenza dello stupefacente è stato, dunque, messo in manette.