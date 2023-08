Spara al figlio durante una lite familiare: indagano i carabinieri

Poteva finire in tragedia una lite familiare verificatasi, oggi pomeriggio, ad Agropoli. Secondo una prima ricostruzione, un 70enne del posto ha esploso un colpo di pistola contro il figlio durante un litigio furibondo andato in scena in via De Gasperi.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno medicato l'uomo e anche i carabinieri, i quali hanno effettuato i rilievi di rito ed avviato subito le indagini. La notizia dell'accaduto sta facendo in queste ore il giro della cittadina cilentana.