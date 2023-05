Panico a Capaccio, colpi di pistola contro un'auto: una donna finisce in ospedale

Momenti di panico, oggi pomeriggio, a Capaccio Paestum, dove due uomini, a bordo di una moto e con il volto coperto dal casco, hanno sparato cinque colpi di pistola contro un’automobile parcheggiata di fronte ad alcune case nei pressi della rotatoria di Ponte Barizzo.

Le indagini

Uno dei proiettili ha colpito una donna polacca di 46 anni, madre di tre figli, la quale era di passaggio nella medesima strada ed è caduta a terra perdendo molto sangue. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza all’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” dov'è stata presa in cura dai medici: non è in pericolo di vita. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che, al momento, non escludono alcuna pista.