Lite con sparatoria a Bracigliano, ragazzo ferito ad una gamba: si indaga

Momenti di tensione, nella notte tra venerdì e sabato, a Bracigliano, dove – secondo una prima ricostruzione – alcuni colpi di pistola sono stati esplosi al culmine di una violenta lite avvenuta tra due giovani - entrambi alla guida delle rispettive auto - mentre si inseguivano in strada. Uno dei ragazzi è stato ferito alla gamba da uno dei proiettili e, per questo, è stato condotto d’urgenza all’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino” per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. L'altro, invece, è in stato di fermo. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

La denuncia

Sull’episodio sono intervenuti i consiglieri del Gruppo Radici : “Quanto accaduto sul nostro territorio è agghiacciante. Certo sono episodi del tutto imprevedibili, ma che provocano grande preoccupazione da parte dei residenti. Le forze dell’ordine stanno cercando di comprendere i motivi che hanno portato questi due giovani ad estrarre armi da fuoco in un centro cittadino, seppur quanto accaduto si è verificato nel cuore della notte, senza fortunatamente coinvolgere persone innocenti. Tuttavia – sostengono i Consiglieri del gruppo di opposizione – resta la gravità di un episodio che non può essere assolutamente sottovalutato. Il nostro è un territorio molto tranquillo, abitato da persone perbene e simili accadimenti rappresentano uno stravolgimento della realtà quotidiana. Facciamo appello alle forze dell’ordine affinchè si possa innalzare il livello di sicurezza nel nostro paese per continuare a vivere in completa serenità tutelando le famiglie e i giovani”.