Sparatoria in strada a Matierno per colpire un 73enne, tra pedoni e auto: indagini a tutto campo

Indagini a tutto campo per far luce sulla sparatoria registrata nel tardo pomeriggio di ieri, a Matierno, culminata con il ferimento di un uomo di 73 anni, G.A. le sue iniziali, pare titolare del bar di via degli Etruschi. Da indiscrezioni, pare che i colpi di pistola siano partiti da un'auto in corsa proprio all'altezza dell'esercizio commerciale, a pochi passi dal supermercato e dalle altre attività. Sul posto, i carabinieri e gli agenti della squadra mobile di Salerno, insieme alla Scientifica.

I precedenti

Esattamente ad un anno dalla sparatoria registrata nei pressi della macelleria del quartiere, cui seguì una nuovo attentato armato il 18 aprile scorso, dunque, a Matierno torna il terrore, in una strada affollata e frequentata peraltro da molti minori che, durante l'accaduto di ieri, erano impegnati nel centro di aggregazione a pochi passi dal bar. Accertamenti in corso.