Sparatoria a Pagani: ferito un uomo in via Marrazzo, si indaga

Sparatoria a Pagani: in serata un uomo è stato ferito alle gambe da diversi colpi di pistola, mentre si trovava in via Marrazzo, nel centro storico.

L'intervento

Sul posto, i carabinieri e i sanitari del 118: la vittima è stata condotta in ospedale per le cure del caso. Accertamenti in corso, intanto, per far luce su quanto accaduto. Preziose, risulteranno le telecamere della videosorveglianza per identificare i coinvolti del presunto agguato.