Spari contro un 68enne a Pagani, indagini ad ampio raggio sul movente

Proseguono le indagini dopo l’agguato nei confronti di un 68enne, ferito da colpi di pistola la sera dell’Immacolata in via Tramontano a Pagani. L’uomo, V.L le sue iniziali, era in auto insieme alla nuora e al nipotino quando qualcuno si è avvicinato al finestrino lato guida della vettura e gli ha sparato due colpi di pistola alle gambe dandosi subito alla fuga. Immediata la corsa all’ospedale “Umberto I” dove il 68enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre uno dei proiettili che lo ha ferito.

Le indagini

Su quanto accaduto sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri che, al momento, non escludono alcuna pista. Il 68enne in questione ha legami familiari con due fratelli ritenuti affiliati al clan Fezza – De Vivo, i quali sono stati arrestati nei mesi scorsi dopo una lunga latitanza. Al momento non vi sarebbero elementi per legare l’episodio alla parentela del 68enne. Le indagini sul movente dell’agguato sono ancora in corso.